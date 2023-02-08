Росіяни обстріляли Херсон, загинув мирний житель
У середу, 8 лютого, росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув літній чоловік. Також ворог вчетверте поцілив по дитячому центру реабілітації
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Росіяни гатили по передмістю з артилерії, літній чоловік саме у цей час знаходився на вулиці, через що і загинув. Також, росіяни вчетверте завдали удару по дитячому центру реабілітації.
"Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати", - коментує ситуацію ОВА.
- Протягом 7 лютого ворожі війська били по Херсонщині 29 разів з різного озброєння, 6 разів атакували сам обласний центр.
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