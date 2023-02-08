Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни гатили по передмістю з артилерії, літній чоловік саме у цей час знаходився на вулиці, через що і загинув. Також, росіяни вчетверте завдали удару по дитячому центру реабілітації.

"Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Колективу вдалося вберегти центр від російського грабунку. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати", - коментує ситуацію ОВА.