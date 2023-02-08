Війська РФ 29 разів за добу атакували Херсонщину, 2 людини дістали поранення
Протягом 7 лютого ворожі війська били по Херсонщині 29 разів з різного озброєння, 6 разів атакували сам обласний центр
Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.
Загарбники 29 разів атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.
Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.
Через російські обстріли області 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- Раніше Центр національного спротиву повідомив, що росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе