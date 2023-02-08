Росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розв’язавши війну в регіоні, створює на захоплених районах гуманітарну кризу, а відповідальність перекладає на Україну. З населених пунктів вивозять аптеки, лікарні й блокують соціальні виплати України. Мешканцям пропонують виїзд до РФ, де далі їх мають забезпечити житлом", - пишуть у ЦНС.

Проте російські терористи не дотримуються своїх обіцянок. Мешканці Херсонщини, які виїхали до Томської області, не отримали житла та обіцяної одноразової допомоги в 100 тис. рублів. Їх змушують отримувати російські паспорти.

У Центрі нацспротиву закликають не співпрацювати з ворогом та не отримувати паспорт РФ.