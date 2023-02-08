Росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області, - ЦНС
Російські терористи продовжують обманювати українців з тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог розв’язавши війну в регіоні, створює на захоплених районах гуманітарну кризу, а відповідальність перекладає на Україну. З населених пунктів вивозять аптеки, лікарні й блокують соціальні виплати України. Мешканцям пропонують виїзд до РФ, де далі їх мають забезпечити житлом", - пишуть у ЦНС.
Проте російські терористи не дотримуються своїх обіцянок. Мешканці Херсонщини, які виїхали до Томської області, не отримали житла та обіцяної одноразової допомоги в 100 тис. рублів. Їх змушують отримувати російські паспорти.
У Центрі нацспротиву закликають не співпрацювати з ворогом та не отримувати паспорт РФ.
- 7 лютого повідомлялось, що російські терористи боротяся з гривнею на тимчасово окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе