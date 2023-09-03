Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранено дитину
Росіяни у неділю, 3 вересня, обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув чоловік та було поранено 4 людей, серед яких 9-річна дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці, під ворожий удар потрапила родина.
Батько сім'ї, 35-річний чоловік, загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені й шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.
Окрім того, ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.
- Російська армія у суботу, 2 вересня, вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
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