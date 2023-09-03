Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранено дитину

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці, під ворожий удар потрапила родина.

Батько сім'ї, 35-річний чоловік, загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені й шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

Окрім того, ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.