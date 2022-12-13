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Росіяни обстріляли Краматорськ: влучили у промзону й у корпус вищого навчального закладу

13 грудня, 2022 вiвторок
16:02
війна з Росією наслідки обстрілу Краматорська 13 грудня

Удень 13 грудня місто Краматорськ Донецької області знову опинилося під ворожим ударом

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту", – написав він. 

За словами Кириленка, інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки удару ще належить встановити.

Він додав, що росіяни на Донеччині діють, як справжні терористи, щодня обстрілюючи цивільні об'єкти. Тож у небезпеці – кожен, хто залишається в області.

Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая розташований на бульварі Машинобудівників.

  • У ніч на 13 грудня окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі. Також цієї ночі під удар потрапив Куп'янськ на Харківщині: отримав поранення чоловік та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.

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