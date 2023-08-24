Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. Семирічна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу", – написав Прокудін.

Він додав, що дані щодо інших постраждалих уточнюють. Попередньо відомо про трьох поранених мирних мешканців.

Як зазначили в Офісі генпрокурора України, російські війська обстріляли Херсон 24 серпня близько 11:00. Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку в середмісті.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).