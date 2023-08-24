Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка
Близько 11:00 у четвер, 24 серпня, росіяни обстріляли Херсон, відомо про щонайменше трьох поранених
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. Семирічна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу", – написав Прокудін.
Він додав, що дані щодо інших постраждалих уточнюють. Попередньо відомо про трьох поранених мирних мешканців.
Як зазначили в Офісі генпрокурора України, російські війська обстріляли Херсон 24 серпня близько 11:00. Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку в середмісті.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Протягом середи, 23 серпня, російські військові атакували дев'ять областей України. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 5 людей, ще 26 отримали поранення
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