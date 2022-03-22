Росіяни обстріляли супермаркет у Сєвєродонецьку, є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у facebook.

За його словами, окупанти здійснили обстріл супермаркету та поцілили в чергу, в якій люди стояли за продуктами.

"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…", - написав Гайдай.

Нагадаємо, 17 березня росіяни обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку. Зараз мешканці та працівники закладу перебувають в іншому місці

19 березня в Рубіжному та Сєвєродонецьку російські обстріли знищили 24 будинки, три людини загинули, ще дві постраждали.

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