Росіяни обстріляли супермаркет у Сєвєродонецьку, є загиблі та поранені
Російські окупанти здійснили обстріл супермаркету в Сєвєродонецьку, загинули та отримали поранення люди, які стояли у черзі за продуктами
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у facebook.
За його словами, окупанти здійснили обстріл супермаркету та поцілили в чергу, в якій люди стояли за продуктами.
"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…", - написав Гайдай.
- Нагадаємо, 17 березня росіяни обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку. Зараз мешканці та працівники закладу перебувають в іншому місці
- 19 березня в Рубіжному та Сєвєродонецьку російські обстріли знищили 24 будинки, три людини загинули, ще дві постраждали.
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