Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 42-річний чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік, - написав Прокудін.

Окрім того, ворог укотре вдарив по Кізомису Білозерської громади. Росіяни скинули на село пʼять керованих авіабомб. Інформацію про руйнування та потерпілих уточнюють, на місці працюють рятувальні служби.

Повітряна тривога в Херсоні вранці 27 квітня тривала з 10:43 до 11:13.