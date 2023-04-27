Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 42-річний чоловік
Унаслідок ворожої атаки по Херсону 27 квітня пошкоджено декілька квартир, є загиблий
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік, - написав Прокудін.
Окрім того, ворог укотре вдарив по Кізомису Білозерської громади. Росіяни скинули на село пʼять керованих авіабомб. Інформацію про руйнування та потерпілих уточнюють, на місці працюють рятувальні служби.
Повітряна тривога в Херсоні вранці 27 квітня тривала з 10:43 до 11:13.
- За добу 26 квітня ворожа армія гатила по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, троє зазнали уражень
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