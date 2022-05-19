Росіяни озвучили плани запровадити обіг рубля на Запоріжжі й інших окупованих територіях
Віцепрем'єр Росії під час приїзду в Мелітополь заявив, що РФ планує змусити Запорізьку АЕС працювати на них і продавати електроенергію Україні, а також на окупованих територіях запустити обіг рубля. Мовляв, уже цього місяця жителі Запорізької області отримають пенсії та зарплати у новій валюті
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"Російські загарбники та терористи у своїх телеграм-каналах повідомляють, що віцепрем'єр РФ під час свого приїзду до Мелітополя озвучив плани змусити Запорізьку АЕС працювати на Росію і продавати електроенергію Україні. Також він заявив, що на всіх окупованих територіях України планується запустити максимальний обіг рубля, а мешканці Запорізької області вже цього місяця отримають пенсії та зарплати у рублях", – повідомляють у пресслужбі.
Крім того, на Запоріжжі російські окупанти гатять із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, по інфраструктурі та мирним поблизу Гуляйполя, Новоданилівки та Малинівки. У Пологах після обстрілів горіли два склади.
"На Запорізькому напрямку бойові дії мають осередковий характер коли воюють в основному за основні напрямки і навколо них. Мають місце взаємні вклинення і перемішування сил. Більша опора на артилерію і противагу маневру. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів ворог уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
У Пологах внаслідок обстрілів з боку російських військ горіли 2 складські будівлі на загальній площі 120 кв.м. Рятувальники ДСНС локалізували пожежу", – додають у ЗОВА.
Рятувальники продовжують розміновувати лісосмугу поблизу дачного кооперативу за селом Новоолександрівка Запорізького району. Знешкодили два осколково-фугасні бойові елементи сучасного виробництва. Також 8 кумулятивно-осколкових бойових елементів у селі Веселянка. У Григорівці Запорізького району, у ста метрах від трансформатора, знешкодили два реактивні снаряди "Ураган" 220 мм.
Правоохоронці затримали порушників комендантської години. 14 чоловіків та 6 жінок не дотримувалися правил, їх відправили у підрозділи поліції. Трьом чоловікам вручили повістки.
Російські ЗМІ продовжують ширити фейки, зокрема про те, що 11 травня дві ракети влучили у підрозділ іноземних військових на острові Хортиця.
"Фантазія зрадників настільки буяє, що вони вирішили розказати, що після влучання ракети з острова поїхало 12 автомобілів швидких із тонованими вікнами, а після рух островом був перекритий. Нагадаємо, що другий обстріл Хортиці стався 12 травня і по заповідній території, де не розміщено жодних будівель. Відтак не було і постраждалих", – йдеться в повідомленні.
- 19 травня Артем Лагутенко, кореспондент телеканалу "Еспресо" в ексклюзивному репортажі із Запоріжжя розповів, що ситуація у Гуляйпільському районі залишається "гарячою", села району зазнають постійних обстрілів, ворог гатить по Малинівці з надією влучити по позиціях українських військових.
- 18 травня, у пресслужбі Укренерго наголосили, що Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі та під контролем українських спеціалістів, до того ж навіть фізично ЗАЕС не зможе "працювати" на Росію.
- У Мелітополі українські партизани підірвали російський військовий бронепоїзд на 10 вагонів.
- Також 18 травня мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу.
- Російські окупанти у Мелітополі змушують місцевих жителів платити за комунальні послуги їм - "з рук у руки".
- 17 травня у Запорізькій області російська артилерія обстріляла населені пункти Оріхове, Гуляйполе та Преображенку.
- 12 травня через ворожі обстріли Гуляйполя пошкоджено вісім багатоповерхівок, близько десяти приватних будинків та інша інфраструктура.
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