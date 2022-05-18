Про це інформує на сторінці у фейсбук Укренерго.

У Росії почали ширити інформацію нібито про відкриття експорту української електроенергії, утім у пресслужбі такі наміри спростували та назвали це дестабілізацією.

"Якийсь чиновник країни-агресора в очікуванні суду над військовими злочинцями опублікував "заяву" про можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в Росію.

Мета заяви очевидна: дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України. Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що ЗАЕС знаходиться під контролем українських спеціалістів і в українській мережі. Та й енергосистема України не має фізичних зв'язків з російською, тому постачання електрики неможливе. А зміна ситуації на атомній електростанції розцінюватиметься, як акт ядерного тероризму.

"Будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками.

Оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність", – додали у пресслужбі.

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3 травня російські військові заборонили керівникам Запорізької АЕС покидати Енергодар.

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ОГПУ 18 травня заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і пошкоджено споруди АЕС

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