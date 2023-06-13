Росіяни переміщують чеченські загони "Ахмат" під Мар'їнку, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що ворог перекидає з Херсонщини на Мар'їнський напрямок чеченські підрозділи "Ахмат"
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Шершень зазначив, що ЗСУ на околицях Мар'їнки відбили 14 російських атак, до населеного пункту для підсилення переводять підрозділи "Ахмаат-Север" та "Ахмат-Юг".
"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів "Ахмат-Юг", тут також ідентифіковані чеченські загони "Ахмат-Север", скоріше за все відбудеться ротація", - сказав він.
- 9 червня Сили оборони України поцілили по району зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тренувальному таборі тимчасово окупованого Донецька. Втрати становили 56 солдатів.
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