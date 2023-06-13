Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Шершень зазначив, що ЗСУ на околицях Мар'їнки відбили 14 російських атак, до населеного пункту для підсилення переводять підрозділи "Ахмаат-Север" та "Ахмат-Юг".

"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів "Ахмат-Юг", тут також ідентифіковані чеченські загони "Ахмат-Север", скоріше за все відбудеться ротація", - сказав він.