Росіяни планують до 24 серпня почати ряд наступальних операцій, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Противник діє достатньо цинічно, навіть, припускаючи або легендуючи наявність військових об'єктів чи кораблів, він буде завдавати удари, аби заважати нам постачання для завантаження зерна, продукції чи цивільного обладнання. Тобто ворог буде бити по всій території України й у першу чергу, зрозуміло, що по Одесі, щоб нейтралізувати інфраструктуру і наші технічні засоби портового господарства", - пояснив генерал.



Микола Маломуж зазначив, що іншого боку всі об'єкти, які є на території нашої держави, противник знищує практично кожного дня, руйнуючи інфраструктуру, заводи, мости. Ворогу треба все і відразу, але на все потрібен ресурс.



"Агресор намагається бити точково. Зараз противник залякує наступом по всім секторам і планує до 24 серпня розпочати ряд наступальних операцій. Перше – на Донецькому напрямку, також посилити свої позиції на Харківському і Південних напрямках, у Херсонській та Запорізькій областях. Саме туди будуть завдаватися удари та спрямовуватися нові резерви, які сьогодні збираються по всій РФ", - зауважив Маломуж.

1 серпня міноборони Британії повідоляє, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування військ на Запорізькому напрямку