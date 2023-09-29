Росіяни планують відправляти на фронт 17-річних хлопців з Луганщини, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття", - написав голова ОВА.

За його словами, наразі окупанти перевіряють, чи всі неповнолітні стали на облік до військкоматів та пройшли медичні огляди, аби навесні якомога швидше відправити їх на фронт.