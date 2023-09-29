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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни планують відправляти на фронт 17-річних хлопців з Луганщини, - ОВА

29 вересня, 2023 п'ятниця
10:24
Війна з Росією окупанти

У тимчасово окупованому селищі Хрустальне Луганської області російські окупанти хочуть мобілізувати на війну в Україну неповнолітніх 17-річних хлопців

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття", - написав голова ОВА.

За його словами, наразі окупанти перевіряють, чи всі неповнолітні стали на облік до військкоматів та пройшли медичні огляди, аби навесні якомога швидше відправити їх на фронт.

  •  У червні повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ.
  • Загарбники обіцяли гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.
  • У вересні в ОВА зазначили, що російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ. Це начебто має скоротити видатки державного бюджету агресора.
  • Крім цього, окупаційна "влада" Луганської області шантажує місцевих жителів зменшенням суми виплат, якщо їхні діти не отримають російський паспорт до 14 років.
Україна
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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