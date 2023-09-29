Росіяни планують відправляти на фронт 17-річних хлопців з Луганщини, - ОВА
У тимчасово окупованому селищі Хрустальне Луганської області російські окупанти хочуть мобілізувати на війну в Україну неповнолітніх 17-річних хлопців
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття", - написав голова ОВА.
За його словами, наразі окупанти перевіряють, чи всі неповнолітні стали на облік до військкоматів та пройшли медичні огляди, аби навесні якомога швидше відправити їх на фронт.
- У червні повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області погрожують позбавити зарплат комунальників, які не оформлять паспорти РФ.
- Загарбники обіцяли гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти.
- У вересні в ОВА зазначили, що російська окупаційна "влада" Луганщини вирішила здійснювати виплати за народження дитини тільки через 5 років від дня отримання нею громадянства РФ. Це начебто має скоротити видатки державного бюджету агресора.
- Крім цього, окупаційна "влада" Луганської області шантажує місцевих жителів зменшенням суми виплат, якщо їхні діти не отримають російський паспорт до 14 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.84Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе