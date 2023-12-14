Росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до "виборів" Путіна, - ГУР
Російські загарбники посилюються репресії проти місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях перед так званими президентськими виборами у РФ
Про це пише ГУР.
"Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що людям, які не отримали російські паспорти, відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання. Крім цього, окупанти проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців у Запорізькій та Херсонській областей.
"Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації", - написали в ГУР.
Так, для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.
- У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі відбулися усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна проти Росії", яка стосується порушень РФ в тимчасово окупованому Криму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.02Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе