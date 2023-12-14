Росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до "виборів" Путіна, - ГУР

Про це пише ГУР.

"Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що людям, які не отримали російські паспорти, відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання. Крім цього, окупанти проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців у Запорізькій та Херсонській областей.

"Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації", - написали в ГУР.

Так, для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.