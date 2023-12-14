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"Україна проти Росії": У ЄСПЛ представлено докази порушення РФ прав людини в Криму

14 грудня, 2023 четвер
00:35
Війна з Росією Російські окупанти в Криму

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі відбулися усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна проти Росії", яка стосується порушень РФ в тимчасово окупованому Криму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,

Про це передає пресслужба Міністерства юстиції України.

Делегацією України на чолі із заступником міністра юстиції України Іриною Мудрою та Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини Маргаритою Сокоренко представлено позицію уряду України у справі та надано інформацію на питання суддів ЄСПЛ під час усних слухань.

"Росія несе відповідальність перед цим судом за порушення прав людини, вчинені її власними силами, а також за порушення, вчинені її місцевими підлеглими, починаючи з дня державного перевороту. Вона несе відповідальність не лише за акти фізичного насильства, які сталися протягом кількох тижнів після державного перевороту, а й за кампанію політичних репресій, яку згодом запровадив її маріонетковий режим у Криму", - заявила Мудра.

Вона підкреслила, що широко поширені та систематичні порушення прав людини, вчинені Росією та її ставлениками в Криму, від самого початку були спрямовані проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, військовослужбовців українських збройних сил. Всі ті особи, групи та організації, які виступали проти російської окупації або виступають проти російської окупації.

 Сокоренко під час усних слухань зазначила, що з початку окупації Криму у 2014 році, рік за роком, ситуація з дотриманням прав людини на окупованій території Криму погіршується.

"Постраждалі від дій окупаційної влади не можуть захистити свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів. Мало того, Росія відмовляється співпрацювати з будь-якою стороною щодо розслідування фактів порушення прав людини на окупованих територіях України, що значно поглиблює й без того невтішну ситуацію з їх дотриманням", - заявила Сокоренко.

За її словами, беручи до уваги заяви та докази, надані Києвом за останні 9 років, уряд України просить ЄСПЛ визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією.

Як зазначили в Мінюсті, наразі очікується рішення ЄСПЛ щодо суті заявлених скарг щодо Криму, а також рішення щодо прийнятності та суті справи щодо політичних в'язнів.

14 січня 2021 року ЄСПЛ оголосив ухвалу щодо прийнятності справи "Україна проти Росії (щодо Криму)". У цій ухвалі ЄСПЛ встановив, що РФ здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим та м. Севастополь з 27 лютого 2014 року та визнав прийнятними скарги уряду України про існування адміністративної практики РФ стосовно порушень прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, а саме щодо:

  • насильницьких зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку;
  • жорстокого поводження; незаконних затримань; поширення законодавства РФ на територію Криму, у результаті чого з 27.02.2014 суди, які діють на півострові, не можуть вважатись такими, що встановлені законом;
  • незаконного автоматичного нав’язування російського громадянства; незаконних обшуків приватної власності;
  • утисків, переслідування та конфіскації майна релігійних організацій, що не належать до російської православної церкви; припинення діяльності українських медіа;
  • заборони публічних зібрань, а також залякування та незаконне затримання організаторів демонстрацій; експропріації майна цивільних осіб та приватних підприємств без компенсації;
  • заборони української мови в школах та переслідування україномовних дітей у школі; обмеження свободи пересування між Автономною Республікою Крим та материковою частиною України в результаті фактичного перетворення РФ адміністративного розмежування на кордон (між Росією та Україною);
  • переслідування кримських татар.
Суспільство
Росія
Крим
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