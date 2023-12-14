"Україна проти Росії": У ЄСПЛ представлено докази порушення РФ прав людини в Криму

Про це передає пресслужба Міністерства юстиції України.

Делегацією України на чолі із заступником міністра юстиції України Іриною Мудрою та Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини Маргаритою Сокоренко представлено позицію уряду України у справі та надано інформацію на питання суддів ЄСПЛ під час усних слухань.

"Росія несе відповідальність перед цим судом за порушення прав людини, вчинені її власними силами, а також за порушення, вчинені її місцевими підлеглими, починаючи з дня державного перевороту. Вона несе відповідальність не лише за акти фізичного насильства, які сталися протягом кількох тижнів після державного перевороту, а й за кампанію політичних репресій, яку згодом запровадив її маріонетковий режим у Криму", - заявила Мудра.

Вона підкреслила, що широко поширені та систематичні порушення прав людини, вчинені Росією та її ставлениками в Криму, від самого початку були спрямовані проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, військовослужбовців українських збройних сил. Всі ті особи, групи та організації, які виступали проти російської окупації або виступають проти російської окупації.

Сокоренко під час усних слухань зазначила, що з початку окупації Криму у 2014 році, рік за роком, ситуація з дотриманням прав людини на окупованій території Криму погіршується.

"Постраждалі від дій окупаційної влади не можуть захистити свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів. Мало того, Росія відмовляється співпрацювати з будь-якою стороною щодо розслідування фактів порушення прав людини на окупованих територіях України, що значно поглиблює й без того невтішну ситуацію з їх дотриманням", - заявила Сокоренко.

За її словами, беручи до уваги заяви та докази, надані Києвом за останні 9 років, уряд України просить ЄСПЛ визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією.

Як зазначили в Мінюсті, наразі очікується рішення ЄСПЛ щодо суті заявлених скарг щодо Криму, а також рішення щодо прийнятності та суті справи щодо політичних в'язнів.

14 січня 2021 року ЄСПЛ оголосив ухвалу щодо прийнятності справи "Україна проти Росії (щодо Криму)". У цій ухвалі ЄСПЛ встановив, що РФ здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим та м. Севастополь з 27 лютого 2014 року та визнав прийнятними скарги уряду України про існування адміністративної практики РФ стосовно порушень прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, а саме щодо: