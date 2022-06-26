Росіяни повідомляють про "евакуацію" з підприємства "Азот" в окупованому Сєверодонецьку

Про це пише російське видання РИА Новости.

"Посол ЛНР у РФ заявив, що бойовики Народної міліції евакуювали ще близько 250 осіб з території комбінату "Азот" у Сєверодонецьку, серед них маленькі діти", - йдеться у повідомленні.

Промислова зона заводу була останньою частиною Сєверодонецька, яку утримували українські війська.

21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебуває 568 людей, серед яких 38 дітей.

25 червня керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації повідомив, що армія РФ повністю окупувала місто.

26 червня Михайло Мізинцев, який очолює координаційний штаб Росії з гуманітарного реагування в Україні, повідомив, що до Росії "евакуювали" понад 2 млн українців, серед них понад 300 тис. дітей.

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