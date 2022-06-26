Росіяни повідомляють про "евакуацію" з підприємства "Азот" в окупованому Сєверодонецьку
Так званий посол "ЛНР" в Росії повідомив, що сили сепаратистів евакуювали понад 250 людей, у тому числі дітей, з сєверодонецького хімічного заводу "Азот"
Про це пише російське видання РИА Новости.
"Посол ЛНР у РФ заявив, що бойовики Народної міліції евакуювали ще близько 250 осіб з території комбінату "Азот" у Сєверодонецьку, серед них маленькі діти", - йдеться у повідомленні.
Промислова зона заводу була останньою частиною Сєверодонецька, яку утримували українські війська.
- 21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на заводі "Азот" у Сєверодонецьку перебуває 568 людей, серед яких 38 дітей.
- 25 червня керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації повідомив, що армія РФ повністю окупувала місто.
- 26 червня Михайло Мізинцев, який очолює координаційний штаб Росії з гуманітарного реагування в Україні, повідомив, що до Росії "евакуювали" понад 2 млн українців, серед них понад 300 тис. дітей.
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