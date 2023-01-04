Росіяни примусово вивезли мешканців Бахмута до Ростова, - ЦНС

Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни провели "евакуацію" 30 мешканців передмістя Бахмута, що в Донецькій області. Людей відправили до російського міста Ростов.

"Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію", - повідомили в ЦНС.

У Центрі також зазначили, що армія РФ цілеспрямовано обстрілює Олешки й Нову Каховку, Херсонщина. Це робиться "аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ".

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя.

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