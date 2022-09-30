Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ворог продовжує доставляти боєкомплекти та пальне, тобто матеріально-технічний запас на якийсь час у нього є на правому березі річки Дніпра. Щобільше, за останній тиждень по Антонівському мосту зафіксований певний рух. Якоюсь мірою міст проїзний і, за свідченнями людей, противник і далі перекидає техніку. Тобто росіяни продовжують накачувати озброєнням свої підрозділи на правому березі й навіть не полишають планів щодо наступів та контрнаступів", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.



Сергій Данілов зазначив, що ворог постачає пальне та боєкомплекти частково через Антонівський міст, а частково пальне надходить через трубопровід, тобто качають солярку трубами. Також працюють паромні переправи, якими противник користується переважно вночі, тому що це достатньо важка ціль. Росіянам вдається створювати якійсь запас пального та розосереджувати його по Правобережжю.



"Ситуація напружена і не така проста, як може видавитися. До того ж вчора, 29 вересня, було ще одне погане повідомлення від наших підрозділів, що на одну роту був скинутий черговий контейнер з хімічною речовиною, летальних випадків не було, що була за речовина поки невідомо", - проінформував Данілов.

28 вересня ОК "Півднеь" інформував, що українська артилерія вдарила по районах зосередження озброєння та техніки росіян у Херсоні

30 вересня ОК "Півднеь" повідомліло, що росіяни намагаються відновити рух через Антонівський міст у Херсоні

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