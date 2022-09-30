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Росіяни продовжують накачувати правий берег Херсонщини боєкомплектами та технікою, - експерт-міжнародник Данілов

30 вересня, 2022 п'ятниця
10:11
війна з Росією Карта Херсонщина

Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, розповів, що ворог налаштував забезпечення своїх підрозділів частково через Антонівський міст, а частково пальне надходить через трубопровід, тобто качають солярку трубами, також працюють паромні переправи

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворог продовжує доставляти боєкомплекти та пальне, тобто матеріально-технічний запас на якийсь час у нього є на правому березі річки Дніпра. Щобільше, за останній тиждень по Антонівському мосту зафіксований певний рух. Якоюсь мірою міст проїзний і, за свідченнями людей, противник і далі перекидає техніку. Тобто росіяни продовжують накачувати озброєнням свої підрозділи на правому березі й навіть не полишають планів щодо наступів та контрнаступів", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данілов зазначив, що ворог постачає пальне та боєкомплекти частково через Антонівський міст, а частково пальне надходить через трубопровід, тобто качають солярку трубами. Також працюють паромні переправи, якими противник користується переважно вночі, тому що це достатньо важка ціль. Росіянам вдається створювати якійсь запас пального та розосереджувати його по Правобережжю.

"Ситуація напружена і не така проста, як може видавитися. До того ж вчора, 29 вересня, було ще одне погане повідомлення від наших підрозділів, що на одну роту був скинутий черговий контейнер з хімічною речовиною, летальних випадків не було, що була за речовина поки невідомо", - проінформував Данілов.

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