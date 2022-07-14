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Росіяни ретельно охороняють Кримський міст, - Данілов

14 липня, 2022 четвер
04:27
війна з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що окупанти охороняють Кримський міст шаленою кількістю систем ППО

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Вони напружені зараз через Кримський міст. Там зараз дуже ретельно охороняють. Там майже кожного дня відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили там для охорони цього об'єкта, просто шалена. Це каже про те, що вони серйозно відносяться до тої зброї, які вже мають наші війська", - сказав Данілов.

  • 16 червня головне управління розвідки України опублікувало технічну документацію Кримського мосту. 
  • 1 липня над Кримським мостом з'явився густий дим. Окупаційна влада стверджує, що то ДТП і навчання.
  • 5 липня ЗМІ повідомили, що російські військові посилили ППО та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки ЗСУ.

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