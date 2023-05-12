Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів. Це може бути наслідками знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря", - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у місті - маса стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря.

Крім того, у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається незаконними методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби.