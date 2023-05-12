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Головна Війна з Росією Росіяни руйнують екосистему: в тимчасово окупованому Маріуполі виявили мертвих дельфінів

Росіяни руйнують екосистему: в тимчасово окупованому Маріуполі виявили мертвих дельфінів

12 травня, 2023 п'ятниця
13:32
Війна з Росією В тимчасово окупованому Маріуполі виявили мертвих дельфінів

В окупованому росіянами Маріуполі на берег масово викидаються дельфіни - це свідчить про екологічні проблеми, спричинені перекриттям загарбниками річки Кальчик

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів. Це може бути наслідками знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря", - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у місті - маса стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря. 

Крім того, у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається незаконними методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби.

  • Жителі Маріуполя повідомляють про початок мобілізації їх окупантами. Першими на обстеження потрапили працівники "бюджетної" сфери. Тепер чоловіків можуть відправити вмирати за російських окупантів, які знищили їх місто.
Маріуполь
окуповані території
окупанти
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