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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росіяни скерували 30 снарядів по Нікопольщині, пошкоджені об'єкт соцінфраструктури, лінії електропередачі й будинки

Росіяни скерували 30 снарядів по Нікопольщині, пошкоджені об'єкт соцінфраструктури, лінії електропередачі й будинки

5 січня, 2023 четвер
08:18
війна з Росією Нікополь

Нікополь увечері 4 січня і вночі на 5 січня потерпав від нових атак. Також у лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранок приніс невтішну новину… У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя", - написав він.

Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з "градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів. 

У результаті пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередачі. Люди під час ударів не постраждали. 

В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій.

  • У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.
  • У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.  
  • Вже вдень 4 січня російські загарбники обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього чоловік отримав важке поранення грудної клітини.

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Дніпропетровщина
Нікополь
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