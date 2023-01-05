Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранок приніс невтішну новину… У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя", - написав він.

Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з "градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.

У результаті пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередачі. Люди під час ударів не постраждали.

В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій.

У ніч на 2 січня окупанти завдали чотири удари по Нікополю та Марганцю. Відомо про влучання понад 20 снарядів з важкої артилерії.

У ніч на 3 січня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "ураганів" і важкої артилерії.

Вже вдень 4 січня російські загарбники обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього чоловік отримав важке поранення грудної клітини.

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