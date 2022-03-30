Росіяни спробують закріпитись на кордонах Донецької та Луганської області, – депутат Дружківської міськради
Микола Довбня наголосив, що таким чином орки хочуть показати наче щось "захопили"
"Краматорськ, Дружківка, Слов’янськ, Костянтинівка надзвичайно сильно готуються до надання відсічі агресору. Окупантам нічого не вдасться", – сказав він в етері Espreso TV.
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Довбня зауважив, що Маріуполь залишається великим болем. Що стосується інших міст, то в Авдіївці були запеклі бої, місто межує з Донецьким аеропортом, там, за його словами, наші кіборги боронять з усіх сил і нікого не пропустять.
"Більш-менш спокійно в центрі неокупованої Донецької області. Тут відновлюється логістика, постачання ліків, їжа, палива.", – додав депутат.
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Додамо, у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина: вона померла, хлопчик посивів, - Міноборони
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