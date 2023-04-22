Росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини
Удень 22 квітня російська армія тричі атакувала Сумську область - зафіксовано щонайменше 19 влучань у місцеві об'єкти
Про це інформує ОК "Північ".
З 14:00 до 14:15 зафіксовано 4 влучання, ймовірно з САУ, в районі селища Кореньок. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння кукурудзяного поля.
З 13:00 до 13:20 росіяни здійснили 10 влучань зі ствольної артилерії в район села Бруски, з 14:30 до 14:40 — п'ять влучань у районі села Уланове, імовірно, із САУ.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- Російська армія вранці у суботу, 22 квітня, двічі обстріляла з мінометів та артилерії Білопільську громаду на Сумщині.
- У п'ятницю, 21 квітня, російські терористи обстріляли школу у Сумській області.
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