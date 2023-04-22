Про це інформує ОК "Північ".

З 14:00 до 14:15 зафіксовано 4 влучання, ймовірно з САУ, в районі селища Кореньок. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння кукурудзяного поля.

З 13:00 до 13:20 росіяни здійснили 10 влучань зі ствольної артилерії в район села Бруски, з 14:30 до 14:40 — п'ять влучань у районі села Уланове, імовірно, із САУ.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.