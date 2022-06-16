Росіяни в Херсоні самовільно вселяються в помешкання, залишені українцями
Житло українських громадян, які покинули Херсон, втікаючи від бойових дій, захоплюють окупанти – вони вселяють туди свої родини
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"З боку Росії активізувалось завезення родин військовослужбовців окупаційних військ до захоплених агресором українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про місто Херсон.
Новоприбулі самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи своє життя після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого", – розповіла Маляр.
Вона також зазначила, що російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених ними територій. Такі заходи, вважають у міноборони, можуть бути зумовлені бажанням збільшити частку прокремлівського населення перед проведенням псевдореферендумів щодо анексії окупованих територій.
- Нагадаємо, окупаційна "влада" Херсонщини розповідає, нібито народжені після 24 лютого діти автоматично отримуватимуть громадянство РФ.
- 14 червня в Новій Каховці на Херсонщині окупанти викрали подружжя пенсіонерів.
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