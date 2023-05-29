Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені, серед них дитина
Удень 29 травня російська окупаційна армія вдарила по Синельниківському району Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі й поранені мирні мешканці
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог ударив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загиблий. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина", - написав він.
За його словами, зруйновано також приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Із чого окупанти здійснили обстріли, не уточнюється.
- Минулої доби окупанти атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині за допогомою дрона-камікадзе.
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