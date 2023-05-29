Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог ударив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загиблий. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина", - написав він.



За його словами, зруйновано також приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Із чого окупанти здійснили обстріли, не уточнюється.