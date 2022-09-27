Росіяни вдарили по Одещині та Кривому Рогу ракетами Х-59. Їх збила українська ППО

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"

Як зазначено в повідомленні, по Одещині ворог завдав ракетного удару двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря. З кримського напрямку було випущено 2 ракети класу "повітря – поверхня" Х-59.

Сили протиповітряної оборони знищили обидві ракети в повітрі.

Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу. Винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. Її також знищена силами української протиповітряної оборони.

Увечері 27 вересня росіяни вдарили по Харкову, зафіксовано щонайменше 4 прильоти, в деяких районах міста зникло світло.

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