Росіяни вдарили по Одещині та Кривому Рогу ракетами Х-59. Їх збила українська ППО
Увечері 27 вересня росіяни завдали ракетних ударів з винищувачів Су-35 по Кривому Рогу й Одесі. В обох випадках спрацювала українська протиповітряна оборона
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"
Як зазначено в повідомленні, по Одещині ворог завдав ракетного удару двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря. З кримського напрямку було випущено 2 ракети класу "повітря – поверхня" Х-59.
Сили протиповітряної оборони знищили обидві ракети в повітрі.
Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу. Винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. Її також знищена силами української протиповітряної оборони.
- Увечері 27 вересня росіяни вдарили по Харкову, зафіксовано щонайменше 4 прильоти, в деяких районах міста зникло світло.
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