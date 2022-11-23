Росіяни вдарили по пожежній частині у Бахмуті, 3 людини постраждали
Російські окупанти обстріляли з артилерії Бахмут Донецької області 22 листопада
Один зі снарядів влучив у фасад 47-ї пожежно-рятувальної частини міста, повідомили у ДСНС України.
Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.). Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі швидкої транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут.
Уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, 3 віконних отвори та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.
- Нагадаємо, 22 листопада окупанти вбили цивільного в Бахмуті. Ще повідомляється про восьмеро поранених в Донецькій області
- У Генштабі розповіли, що росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках
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