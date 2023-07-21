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Росіяни вдарили по селищу Нью-Йорк на Донеччині: поранено 4 людей

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Російська окупаційна армія у п'ятницю, 21 липня, завдала авіаударів по селищу Нью-Йорк Донецької області, унаслідок чого поранення отримали чотири людини

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що росіяни завдали три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк. Наразі відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та одного чоловіка. 

  • 21 липня під час масштабної повітряної тривоги в Україні росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини. На Чернігівщині загинули дві жінки.
  • Того ж дня РФ обстріляла з артилерії селище Дружба Донецької області. Унаслідок атаки загинули дві дитини, літня жінка отримала поранення.
російська армія
Донеччина
окупанти
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