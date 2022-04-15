Росіяни вихваляються, як катують українських військовополонених - СБУ перехопила чергову розмову окупантів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Служба безпеки України оприлюднила запис, де російський військовий вихваляється перед своїм другом про те, які він чинив із українськими військовополоненими.



"Полонених привозили, еб*ть, я з них знущався… С*ка, бл*, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ааааа", кричить!" – розповідає загарбник.



За даними СБУ, це розповідав 27-річний Салават Сарсенов. Він служить за контрактом і разом з колегами безрезультатно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.



"Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом, - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.



Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який зізнався дружині, що РФ сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.