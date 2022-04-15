Росіяни вихваляються, як катують українських військовополонених - СБУ перехопила чергову розмову окупантів
Перехоплений запис розмови російського військово свідчить, що РФ порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки України оприлюднила запис, де російський військовий вихваляється перед своїм другом про те, які він чинив із українськими військовополоненими.
"Полонених привозили, еб*ть, я з них знущався… С*ка, бл*, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ааааа", кричить!" – розповідає загарбник.
За даними СБУ, це розповідав 27-річний Салават Сарсенов. Він служить за контрактом і разом з колегами безрезультатно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.
"Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом, - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який зізнався дружині, що РФ сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.
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