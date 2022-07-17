Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються використовувати або фейкові проєкти військового озброєння, або використовують системи радянського виробництва. Вони намагаються знаходити нестандартні застосування використання ракет С-300 для ураження наземних цілей, що є нераціональним підходом з точки зору використання таких озброєнь. Це свідчить про вичерпання ресурсів інших зразків озброєння", - пояснив Згурець.

Військовий аналітик також додав, що росіяни не мають доступу до західних складників елементної бази.

"Росіяни намагаються створювати ракети, які можуть загрожувати американським авіаносцям і іншим цілям, але до цих зразків озброєнь росіянам ще далеко. Створити нові зразки озброєння росіянам неможливо. Вже у крилатих ракетах експерти знаходять процесори від побутової техніки, що говорить про вичерпання запасів для створення нових зразків озброєнь. Ворог йде шляхом витягування техніки радянського виробництва. Процес зі створенням нового озброєння Росії впирається у глухий кут, а комплектування нових частин стають все меншими", - підкреслив Згурець.

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