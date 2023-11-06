Росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два кораблі

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Три бойові кораблі ворожого недофлоту маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, 2 з них у Чорному, 1 – в Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - ідеться у повідомленні.

За даними ВМС, у Середземному морі чергують два кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.

Варто зазначити, що наприкінці минулого тижня ракетоносії РФ також перебували в пунктах базування.