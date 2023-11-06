Росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два кораблі
Станом на 6 листопада на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два російські кораблі. Водночас ракетоносії окупанти завели до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"Три бойові кораблі ворожого недофлоту маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, 2 з них у Чорному, 1 – в Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - ідеться у повідомленні.
За даними ВМС, у Середземному морі чергують два кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.
Варто зазначити, що наприкінці минулого тижня ракетоносії РФ також перебували в пунктах базування.
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