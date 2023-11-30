Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: загальний залп до 16 "калібрів"

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 06:00 30.11.2023 в Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

На бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.