Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: загальний залп до 16 "калібрів"
Станом на ранок 30 листопада російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Загальний залп - до 16 "калібрів"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 06:00 30.11.2023 в Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.
На бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.
- 29 листопада на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували два російські ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів".
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