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Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя

20 квітня, 2023 четвер
10:16
Війна з Росією Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя

В окупованому Маріуполі росіяни відновили роботи в кар’єрах та почали красти граніт. Його вивозять у напрямку РФ, а також АР Крим

Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання будсміття для доріг" залишились балачками", - написав Андрющенко.

Чиновник додав, що тепер український граніт через дії окупантів йде на облаштування російських доріг.

"Ось для чого Пушилін в Беломосковію їздив по БелАЗи, доречі…Країна мародер.", - додає Андрющенко.

  • У середу, 19 квітня, у Маріуполі зафіксували рух військової техніки росіян у напрямку Бердянська та Волновахи. 
  • У Маріуполі від початку російської окупації менш ніж 5% мешканців добровільно стали громадянами РФ, тому росіяни запровадили примусову паспортизацію. 
Україна
Маріуполь
окуповані території
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