Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя
В окупованому Маріуполі росіяни відновили роботи в кар’єрах та почали красти граніт. Його вивозять у напрямку РФ, а також АР Крим
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання будсміття для доріг" залишились балачками", - написав Андрющенко.
Чиновник додав, що тепер український граніт через дії окупантів йде на облаштування російських доріг.
"Ось для чого Пушилін в Беломосковію їздив по БелАЗи, доречі…Країна мародер.", - додає Андрющенко.
- У середу, 19 квітня, у Маріуполі зафіксували рух військової техніки росіян у напрямку Бердянська та Волновахи.
- У Маріуполі від початку російської окупації менш ніж 5% мешканців добровільно стали громадянами РФ, тому росіяни запровадили примусову паспортизацію.
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