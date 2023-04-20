Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання будсміття для доріг" залишились балачками", - написав Андрющенко.

Чиновник додав, що тепер український граніт через дії окупантів йде на облаштування російських доріг.

"Ось для чого Пушилін в Беломосковію їздив по БелАЗи, доречі…Країна мародер.", - додає Андрющенко.