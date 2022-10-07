Росіяни вкрали печатку ЗАЕС
Окупанти викрали печатку Запорізької АЕС, яка засвідчувала право підписувати документи. Її вже визнали нечинною
Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів", - наголосили в компанії.
Президент Енергоатому й тимчасовий гендиректор ЗАЕС Петро Котін видав наказ про запровадження нової печатки станції та визнання нечинною попередньої.
- 30 вересня росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
- Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.
- Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.
- Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.
- 3 жовтня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.
- 5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.
- 5 жовтня Володимир Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії.
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