Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.

"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів", - наголосили в компанії.

Президент Енергоатому й тимчасовий гендиректор ЗАЕС Петро Котін видав наказ про запровадження нової печатки станції та визнання нечинною попередньої.

30 вересня росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

3 жовтня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.

5 жовтня Володимир Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії.

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