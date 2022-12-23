Росіяни влучили в будівлю райлікарні на прикордонні Харківщини, поранені чотири працівники та мирний житель
22 грудня рашисти обстріляли в прикордонній громаді Харківщини будівлю районної лікарні. Внаслідок цього чотири працівники та мирний житель отримали поранення
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів", - пише очільник області.
Повідомляється, що у Вовчанській громаді від влучань рашистів горіли гаражі та частково зруйнований господарчий блок Центральної районної лікарні.
Внаслідок обстрілів РФ поранення отримали чотири працівники медзакладу - жінка та три чоловіки. Ще один 62-річний чоловік має осколкові поранення. Постраждалі в середньому стані.
У Куп‘янську російські окупанти зруйнували житловий будинок, ще в одному домоволодінні виникла пожежа.
Крім того, у Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями.
"Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатнє. Наші Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину", - наголосив Синєгубов.
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