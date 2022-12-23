Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів", - пише очільник області.

Повідомляється, що у Вовчанській громаді від влучань рашистів горіли гаражі та частково зруйнований господарчий блок Центральної районної лікарні.

Внаслідок обстрілів РФ поранення отримали чотири працівники медзакладу - жінка та три чоловіки. Ще один 62-річний чоловік має осколкові поранення. Постраждалі в середньому стані.

У Куп‘янську російські окупанти зруйнували житловий будинок, ще в одному домоволодінні виникла пожежа.

Крім того, у Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатнє. Наші Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину", - наголосив Синєгубов.

26 жовтня в Ізюмському районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС.

13 листопада на деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих.

9 грудня, у лісах поблизу Зарічного, на Рівненщині, на міні підірвався причіп трактора. Водій та пасажир не постраждали.

14 грудня поблизу кордону з Білоруссю на території Київської області розірвалася російська міна. Повідомляється, що одна людина постраждала.

22 грудня на вибухових пристроях армії Росії підірвалося дві людини - в Ізюмі та Чугуївському районі Харківської області.