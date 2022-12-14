Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство На Київщині поблизу кордону з Білоруссю розірвалася міна РФ, постраждала людина

На Київщині поблизу кордону з Білоруссю розірвалася міна РФ, постраждала людина

14 грудня, 2022 середа
14:19
Суспільство

Поблизу кордону з Білоруссю на території Київської області розірвалася російська міна. Повідомляється, що одна людина постраждала

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"В одному з населених пунктів на Київщині, який перебував під окупацією, прикордонники зафіксували вибух протипіхотної міни російського виробництва ПМН-4", - пише пресслужба.

Повідомляється, що внаслідок цього постраждала людина. Їй надали домедичну допомогу та ушпиталили.

Прикордонники наголосили, що в регіонах поблизу з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження.

"Заборонено перебувати в лісових масивах, не варто з'їжджати з дороги на узбіччя, заходити в ліси та підіймати невідомі предмети з землі", - наголосили в ДПСУ.

  • В Ізюмському районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС.
  • 13 листопада на деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих.
  • 9 грудня, у лісах поблизу Зарічного, на Рівненщині, на міні підірвався причіп трактора. Водій та пасажир не постраждали. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Білорусь
російська армія
Київщина
війна з Росією
Держприкордонслужба
окупанти
Читайте також:
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
13 грудня, 2022 вiвторок
G7, в тому числі і ЄС, не "проковтнуть" маніпуляцій у виборі суддів КСУ
грузія
11 грудня, 2022 неділя
Грузинська влада переконана, що РФ не програє війну з Україною, - військовий експерт Копчак
Пєсков
12 грудня, 2022 понедiлок
Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.08
    Продаж 42.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
15:19
"Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць
15:15
SAMP-T
Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T
15:12
Франція
Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ
15:10
Зброя, георгіївські стрічки, російські прапори й методички. СБУ провела обшуки у представників заборонених політичних партій
14:52
зима
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
14:51
OPINION
Ірина Федорів
Українці вимагають ветувати містобудівну ''реформу''
14:49
На Харківщині у Куп’янському районі встановили ще одну жертву російських загарбників
14:38
на фото Пункт незламності
Посли G7 відвідали в Україні один із Пунктів незламності
14:38
Ексклюзив
Законопроєкт про реформу містобудування виписаний під забудовників, громада та влада не матимуть впливу, - заступниця голови Архітектурної палати
14:26
на фото: підписання заявки на вступ до ЄС
Косово подало заявку на вступ до ЄС
14:15
Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: окрему увагу приділили забезпеченню безпеки на держкордоні України
14:13
Ексклюзив
суд Гаага
Створення механізму трибуналу за злочини агресії РФ проти України стане прецедентом у світовій історії, - член експертної ради ЦГС Ліхачов
14:11
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну
14:09
Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе та Тео Ернандес (зліва - направо)
Франція - Марокко: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022
14:07
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
14:03
Латвія
Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії
14:01
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, - Ганна Маляр
14:01
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 8-13 грудня. ЗСУ готують Луганщину і Запоріжжя до звільнення
14:00
OPINION
Агія Загребельська
Найбільший, найнахабніший корупційний скандал у Брюсселі
13:52
Українському народу вручили премію Сахарова
13:51
російські кораблі у Чорному морі
У ВМС назвали кількість кораблів, які Росія утримує в Чорному, Азовському і Середземному морях
13:42
білорусь солдати лукашенко
У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
13:40
Пресреліз
Звіт Фонду Slots City за листопад: автомобілі, дрони, обладнання для лікарні і не тільки
13:31
Герман Галущенко
Франція надасть Україні обладнання на 415 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури, - Галущенко
13:24
Маріуполь
Окупанти Маріуполя хочуть знести цілий квартал поблизу "Азовсталі", – міська рада
13:23
Ще два ресторани McDonald's відновили роботу в Києві
13:20
Руслан Стефанчук
Верховна Рада виконала весь перелік рекомендацій від Єврокомісії, - Стефанчук
13:09
українські біженці в Ізраїлі
Українських біженців в Ізраїлі виселяють із наданого державою житла: закінчився договір оренди
13:07
СБУ затримала
СБУ затримала посіпаку окупантів, який організував перевезення їх автобусами з Криму до Херсона
13:06
Ексклюзив
"Війна значно наблизила Україну до членства в НАТО", – експерт з безпеки Шелест
13:04
Фрідріх Мерц
Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд передати Україні танки
13:01
Українські захисники, які повернулися з полону 14 грудня
Обмін полоненими: до України повернулися 64 захисники
12:52
Литва прапор
У Литві заборонили пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів і їхніх ідеологій
12:51
Вовчий суд
Вовчий суд. Як ОАСК грав під дудку Кремля
12:33
Обстріли Херсона
Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА
12:30
Ексклюзив
ОАСК
Дуже мала ймовірність, що судді ОАСК потраплять до суду, який його замінить, - голова ради громадського контролю НАБУ
12:22
Укренерго
Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в системі все ще складна, – Укренерго про ранковий обстріл
12:17
Верховна Рада
Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співробітництво в сфері технологій, яка передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні
12:13
Норвегія
Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
12:03
OPINION
Вадим Денисенко
Словами про "кузькіну мать" війни не виграють
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV