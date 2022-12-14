Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"В одному з населених пунктів на Київщині, який перебував під окупацією, прикордонники зафіксували вибух протипіхотної міни російського виробництва ПМН-4", - пише пресслужба.

Повідомляється, що внаслідок цього постраждала людина. Їй надали домедичну допомогу та ушпиталили.

Прикордонники наголосили, що в регіонах поблизу з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження.

"Заборонено перебувати в лісових масивах, не варто з'їжджати з дороги на узбіччя, заходити в ліси та підіймати невідомі предмети з землі", - наголосили в ДПСУ.

В Ізюмському районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС.

13 листопада на деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих.

9 грудня, у лісах поблизу Зарічного, на Рівненщині, на міні підірвався причіп трактора. Водій та пасажир не постраждали.