На Київщині поблизу кордону з Білоруссю розірвалася міна РФ, постраждала людина
Поблизу кордону з Білоруссю на території Київської області розірвалася російська міна. Повідомляється, що одна людина постраждала
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"В одному з населених пунктів на Київщині, який перебував під окупацією, прикордонники зафіксували вибух протипіхотної міни російського виробництва ПМН-4", - пише пресслужба.
Повідомляється, що внаслідок цього постраждала людина. Їй надали домедичну допомогу та ушпиталили.
Прикордонники наголосили, що в регіонах поблизу з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження.
"Заборонено перебувати в лісових масивах, не варто з'їжджати з дороги на узбіччя, заходити в ліси та підіймати невідомі предмети з землі", - наголосили в ДПСУ.
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