Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Росіяни поцілили по райцентру, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Унаслідок обстрілів постраждали 85-річна та 35-річний мешканці Нікополя. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Також у місті пошкоджено понад 20 приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередачі. Побито десятки господарчих споруд, дві знищені.