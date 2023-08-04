Росіяни вночі 5 разів гатили по Нікопольщині: двоє поранених та десятки пошкоджень
У ніч на 4 серпня російська армія п'ять разів обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого двоє людей дістали поранення
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Росіяни поцілили по райцентру, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Унаслідок обстрілів постраждали 85-річна та 35-річний мешканці Нікополя. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Також у місті пошкоджено понад 20 приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередачі. Побито десятки господарчих споруд, дві знищені.
- Нагадаємо, російські терористи зранку, 3 серпня, двічі вдарили з артилерії по Херсону. Через атаку щонайменше 3 пасажири тролейбуса й 4 рятувальники отримали поранення. Після обіду під час ворожого обстрілу у Херсоні поранення отримав волонтер із Норвегії, чоловіка шпиталізували, його життю нічого не загрожує. Також під час повторної атаки по місту було зафіксовано потрапляння у торговельний центр, а також медзаклад.
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