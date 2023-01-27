Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Чергову неспокійну ніч пережила Нікопольщина, остання загроза артобстрілу тривала в районі майже 12 годин. Тамтешню Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів", - написав він.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

Люди неушкоджені. Фахівці обстежують території.

Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровщини не зафіксовано.

У суботу, 21 січня, загарбники обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, одне з підприємств зазнало руйнувань.

У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура.

У ніч на 23 січня рашисти гатили по двох громадах Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 20 російських снарядів.

Удень 24 січня рашисти гатили по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередачі.

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