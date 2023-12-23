Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Росіяни з літа випереджають нас у використанні FPV-дронів, - начальник служби авіації та ППО Третьої штурмової бригади Самовар

Росіяни з літа випереджають нас у використанні FPV-дронів, - начальник служби авіації та ППО Третьої штурмової бригади Самовар

23 грудня, 2023 субота
16:50
Новини FPV-дрон KH-S7

Починаючи з літа 2023 року, російська окупаційна армія значно ширше використовує у бойових діях FPV-дрони, ніж захисники України

Це пов'язано із повним переведенням економіки країни-агресора на воєнні рейки, заявив начальник служби авіації та протиповітряної оборони 3-ї ОШБр ЗСУ Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу "ДніпроTV".

"У них постійно триває зростання кількості FPV-дронів. Їх у них зараз дуже багато. Їх у них, мені здається, зараз більше, ніж у нас. Тому що у них держава цим займається і держава займається у нормальному режимі, тому що вони перейшли - або остаточно, або майже - на воєнні рейки й у них все для війни. Тому у них забезпечення класне", - пояснив Самовар.

"У них топова комплектація дронів. І вони, мені здається, нас вже випереджають за кількістю FPV-дронів, за кількістю застосування. І це, прям, дуже лякає", - додав командир ППО Третьої штурмової бригади.

Читайте і дивіться такожУкраїні варто орієнтуватись не на 1 млн FPV дронів, а на 2 млн протягом року. Колонка Сергія Згурця

За його словами, така тенденція спостерігається "з літа - з початку осені".

Окрім того, як наголосив Василь Самовар, росіяни наразі "активно використовують дрони з нічними камерами, з тепловізійними камерами".

"Тобто ми навіть вночі не можемо відчувати себе в безпеці", - сказав військовий.

Відповісти на це, продовжив Самовар, слід так само переведенням на воєнній рейки економіки України, щоб держава "робила все для фронту, а не все для корупції".

Тобто українським силам, конкретизував Василь Самовар, теж слід масово озброїтися FPV-дронами, а також потрібно розробляти та посилювати вітчизняні системи РЕБ, зокрема, окопної РЕБ.

Читайте також:
мобілізація
21 грудня, 2023 четвер
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
ЗРК NASAMS
23 грудня, 2023 субота
Три Су-34 на півдні України були знищені системою Patriot, - росЗМІ
Дмитро Пєсков
22 грудня, 2023 п'ятниця
У Кремлі пригрозили юридичними наслідками у відповідь на заморозку США російських активів на $300 млрд
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 грудня
18:01
OPINION
Богдан Данилишин
Найвищі показники зростання — в аграріїв, але попит падає
18:00
Огляд
родина дивиться кіно, телевізор
ТОП-3 фільмів з карколомними сюжетами. Нудьгувати не доведеться
17:45
енергетики
Росіяни вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК: поранено 5 енергетиків
17:41
Огляд
Збірна України, футзал
Мудрик - герой "Челсі", наші футзалісти "б'ють" поляків, а УАФ карає за недержавну мову: головні новини спорту за тиждень
17:32
Ексклюзив
Деніел Фрід
Ми повинні використати заморожені $300 млрд російських активів, щоб допомогти Україні, - екскоординатор Держдепу США Фрід
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 грудня: скільки коштують долар та євро
17:26
переговори України з Росією
Путін не проти перемовин, але не готовий поступатися загарбаними територіями України, - New York Times
17:20
Оновлено
Намагався розікрасти майже 1,5 млрд грн на боєприпасах: високопосадовцю Міноборони обрали запобіжний захід
17:05
декрет, материнство, пологи
У США жінка народила двічі за два дні: вона має рідкісну вроджену аномалію - подвійну матку
17:01
Ексклюзив
газ, ГТС
В Асоціації "Нафта та Газ України" розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України
17:00
Ексклюзив
Зустріч Зеленського та Путіна
Зеленський не виправдав сподівань Путіна, - Фейгін
16:50
безпілотник, дрон
Росія атакувала Херсонщину з безпілотника: загинув літній чоловік
16:37
сектор Газа
Гутерреш розповів, що у секторі Гази загинуло 136 співробітників ООН
16:15
Садік Хан, мер Лондона
Мер Лондона підтримав передачу Україні транспортних засобів, які підлягали утилізації
16:07
OPINION
Петро Олещук
Трампу заборонили балотуватися у президенти в Колорадо: що з цим не так?
15:52
криптовалюта
У Нігерії скасували заборону на торгівлю криптовалютою
15:49
Дитячі експреси
Укрзалізниця запустила дитячі різдвяні експреси у Києві та Львові
15:40
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій Росії
15:27
податки
Намагаються "вичавити" з окупації якомога більше: РФ на ТОТ оподатковує транспорт та майно
15:18
Першим переклав "Гобіта", "Володаря перстнів", "Улісса": в Ірпені помер Олександр Мокровольський
14:58
Військова повістка
Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть також і тим, хто закордоном
14:54
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів після нічних атак
14:49
Блаженніший Святослав
Попри декларацію Папи Римського: в УГКЦ заявили, що не благословлятимуть одностатеві пари
14:38
різдвяний стіл
Вчені з Австралії пояснили, як не набрати вагу за Різдвяні свята
14:28
Білорусь військові навчання
Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня
14:14
У Києві демонтували пам'ятник
У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
14:09
ніж
Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів
14:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Свого часу конгрес завадив Рузвельту у боротьбі з Гітлером, тож Трамп представляє цю погану традицію, - екскоординатор Держдепу США Фрід
14:07
Іловайськ
У тимчасово окупованому Іловайську палає нафтосховище
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Вибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін
13:40
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
13:34
Різдво у Криворівні
На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко
13:34
Катерина Дунцова
ЦВК Росії не дозволила Катерині Дунцовій реєстрацію кандидаткою в президенти. Вона просить висунути її від "Яблука"
13:14
сузір'я ялинка
Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі
13:06
Зеленський
Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній: серед них є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру
12:46
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink
12:45
Ельчин Мурадов
На війні проти росіян загинув рефері з боксу Ельчин Мурадов
12:33
Ракета
Над Кіровоградщиною збили російські ракети: пошкоджено дахи, паркани та автівки
12:30
Керівника апарату військової адміністрації Києва запідозрили у сприянні VIP-ухилянтам
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV