Росіяни з літа випереджають нас у використанні FPV-дронів, - начальник служби авіації та ППО Третьої штурмової бригади Самовар
Починаючи з літа 2023 року, російська окупаційна армія значно ширше використовує у бойових діях FPV-дрони, ніж захисники України
Це пов'язано із повним переведенням економіки країни-агресора на воєнні рейки, заявив начальник служби авіації та протиповітряної оборони 3-ї ОШБр ЗСУ Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу "ДніпроTV".
"У них постійно триває зростання кількості FPV-дронів. Їх у них зараз дуже багато. Їх у них, мені здається, зараз більше, ніж у нас. Тому що у них держава цим займається і держава займається у нормальному режимі, тому що вони перейшли - або остаточно, або майже - на воєнні рейки й у них все для війни. Тому у них забезпечення класне", - пояснив Самовар.
"У них топова комплектація дронів. І вони, мені здається, нас вже випереджають за кількістю FPV-дронів, за кількістю застосування. І це, прям, дуже лякає", - додав командир ППО Третьої штурмової бригади.
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За його словами, така тенденція спостерігається "з літа - з початку осені".
Окрім того, як наголосив Василь Самовар, росіяни наразі "активно використовують дрони з нічними камерами, з тепловізійними камерами".
"Тобто ми навіть вночі не можемо відчувати себе в безпеці", - сказав військовий.
Відповісти на це, продовжив Самовар, слід так само переведенням на воєнній рейки економіки України, щоб держава "робила все для фронту, а не все для корупції".
Тобто українським силам, конкретизував Василь Самовар, теж слід масово озброїтися FPV-дронами, а також потрібно розробляти та посилювати вітчизняні системи РЕБ, зокрема, окопної РЕБ.
- Перед цим в етері Еспресо командир роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів про ситуацію із забезпеченням технікою в його підрозділі.
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