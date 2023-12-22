Держава забезпечує 50% дронів, 7 місяців тому було 20%: у 92-й ОШБр назвали вартість застосування БПЛА та відсоток влучань

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Витрата засобів, зокрема БПЛА, є невіддільною частиною бойових дій, як тих які розвідувальні, багаторазового застосування, так і камікадзе, що летять тільки в одну сторону. Якщо казати про безпосереднє забезпечення підрозділу, станом на сім місяців тому забезпечення відбувалося за наступним алгоритмом: 20% технічних засобів, зокрема і БПЛА ми отримували від держави й 80% - це ті, які надавалися нам українською нацією коштом як волонтерських великих компаній, так і кожного українця. Нині забезпечення має позитивну динаміку: 50% засобів БПЛА ми отримуємо централізовано від держави для виконання бойових завдань та 50% - це ті, які надходять коштом донатів українців, волонтерських організацій, фондів, а також іноземних громадян, які підтримують Україну", - пояснив військовий.

За його словами, один розрахунок за день може використати в районі 30-35 FPV-дронів, а вартість одного орієнтовно 500$.

"Таким чином ми витрачаємо 15-18 тисяч доларів щоденно. Це дає свої результати тому, що FPV-дрони - це високоточна зброя, на жаль, не кожен досягає цілі у зв'язку з РЕБами противника і багатьма іншими факторами, але умовно статистика застосування йде 60% на 40%, де 60% - досягають своїх цілей. Унаслідок цього відбиваються штурми, знищуються піхотні групи противника, а також їхня легкоброньована, броньована техніка й артилерійські засоби. Чим більше арти противника ми знищили, тим менший вогневий вплив противника на наші позиції, тим більше можливостей в піхотинців їх утримувати, відбивати штурми", - наголошує командир роти ударних БПЛА 92-ої ОШБр.

В Україні FPV-дрони збирають переважно приватні компанії, тому локальних точок збору дуже багато і якщо зібрати всіх, то можливо за рік отримати мільйон, підкреслив Федоренко. Водночас цей БПЛА є саме носієм, тому до нього можна прикріпити навіть медикаменти чи воду та передати туди, де бійця не можуть безпечно дійти. Утім найголовніша поки його мета - це скидати вибухівку на ворога.

"Боєприпаси, які кріпиться до FPV-коптера може бути абсолютно різні, зокрема й централізовані, які виготовляються внаслідок того, що цьогоріч був умовно відкритий ринок боєприпасів, було поставлено ряд технічних завдань українським підприємствам, які спроможні виготовляти і зараз з'явився ряд боєприпасів, які вже пройшли державне випробування і у 2024 році, я свято вірю в те, що будуть закуповуватися Міністерством оборони. Це свідчить це свідчить про те, що в складі будь-якого підрозділу, який застосовує дрони, обов'язково має бути група військовослужбовців, яка буде займатися безпосередньо на передній лінії тим, що необхідний тип боєприпасів кріпити до визначеного FPV-коптера згідно з його технічними характеристиками", - розповів військовий.

Федоренко додав, що один і той самий дрон може нести осколковий, термобаричний, акумулятивний або боєприпаси власної дії, адже це залежить від завдання, яке мають виконати військові.

Нагадаємо, телеканал Еспресо закликає долучитися до збору на дрони-камікадзе для 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка - 5375 4112 0772 8440.