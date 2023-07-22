Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни за добу здійснили атаку на 11 областей України: 8 людей загинули, 10 поранено

Росіяни за добу здійснили атаку на 11 областей України: 8 людей загинули, 10 поранено

22 липня, 2023 субота
10:45
Війна з Росією

За добу п'ятниці, 21 липня, російські військові здійснили атаку по одинадцяти регіонах України. Внаслідок обстрілів щонайменше 8 людей загинули, ще 10 - отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Кіровоградщина: сьогодні вночі рашисти атакували область дронами. Їх було знищено силами ППО. Обійшлося без загиблих і травмованих та руйнувань цивільних будівель

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів області, зокрема, по Чернігівському району випустив 4 крилаті ракети. Внаслідок удару зруйновано будинок культури, пошкоджено вікна в багатоповерхівках, адмінбудівлі. Дві людини загинуло. 
Новгород-Сіверський район - обстріли із гранатометів та мінометів. Дані щодо наслідків уточнюються. 

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали 7 громад. Попередньо - без наслідків. Вночі та вранці ворог обстріляв 4 населених пункти у 4 територіальних громадах: Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській. Минулося без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Дніпропетровщина: минулої доби ворог спрямував на область 4 безпілотники. Два було збито, уламки одного з них спричинили пожежу та пошкодили лінію електропередач. Ще два поцілили по Червоногригорівській громаді, внаслідок чого виникло займання, вогонь рятувальники приборкали.

Також ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь.  Постраждали троє людей. Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. Вночі агресор обстріляв промислове підприємство. Без жертв.

Запорізька область: за останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів. Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів. Обійшлося без постраждалих.
Ворог здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове.

Харківщина: на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка. Вчора в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі на площі 21 га. Також ворог завдав удару ракетою С-300 по селу Благодатівка Куп'янського району, влучив в землю за межами села. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік. У районі села Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Виникла пожежа, постраждалих немає.

Луганщина: вчора ворог намагався просунутися практично вздовж усієї лінії фронту, атакуючи в районах Надії, Макіївки, Невського, Діброви та на території Серебрянського лісництва. Ці спроби були зупинені нашими військовими.  Під артилерійський вогонь з боку росіян потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 151 обстріл.

Донеччина: росіяни минулої доби завдали 18 ударів по десяти населеним пунктам області, у результаті чого пошкоджено 35 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, газопровід, залізничну колію, адмінбудівлю, 5 га пшениці. По області за добу: 6 загиблих, серед них двоє дітей, та 5 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю та місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина: вчора під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Є пошкодження. Дані щодо наслідків уточнюються. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 63 обстріли, з них 3 по Херсону. Ворог влучив в райони 23 населених пунктів області, спортивний заклад в Бериславському районі, адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

  • У п'ятницю, 21 липня, російська армія завдала авіаударів по селищу Нью-Йорк Донецької області, унаслідок чого загинули чотири людини, ще троє отримали поранення.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Нікополь
Харківщина
Кіровоградщина
ракетний удар
Читайте також:
Володимир Зеленський
21 липня, 2023 п'ятниця
Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
Ллойд Остін
21 липня, 2023 п'ятниця
Остін наказав відправити сили морської піхоти та додаткові військові кораблі до вод Близького Сходу
на фото: пожежа
21 липня, 2023 п'ятниця
РФ вчетверте за тиждень атакувала Одещину: двоє поранених, знищено 120 тонн агропродукції
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 липня
11:01
Греція
Влада Греції розпочала будівництво 35-кілометрового паркану на кордоні з Туреччиною
11:00
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росія вивела у Чорне море 10 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
10:41
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Росіяни вивезли 100 дітей з ТОТ Херсонщини у Саранськ, - Центр нацспротиву
10:25
Наталія Гуменюк
Ворог взяв певну паузу в обстрілах, для збору інформації використовує "шахеди", - Гуменюк
10:07
OPINION
Євстратій Зоря
Чи розуміє Онуфрій і Ко, що Гундяєв їх "злив"?
09:54
Ігор Гіркін
Табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилося, - розвідка Британії
09:31
Збиті російські безпілотники
Сили ППО знищили всі п’ять дронів Shahed, які росіяни випустили вночі по Україні
09:25
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Завдяки сучасним засобам ведення бойових дій ЗСУ зазнають менших втрат, ніж ворог, - капітан ЗСУ Прозапас
09:20
Оновлено
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Обстріл Нью-Йорка на Донеччині: 4 людини загинули, ще 3 отримали поранення
09:17
Огляд
мікродрон Black Hornet
Мікродрони Black Hornet: що це таке і як вони допоможуть ЗСУ у міських боях
09:10
Окупанти
Окупанти на Луганщині планують ліквідувати ще дев’ять шахт, - ОВА
08:52
окупанти в Криму
У Мелітополі п'яні окупанти на "тигрі" протаранили цивільне авто
08:25
Росіяни обстріляли Нікополь
Армія РФ обстріляла Нікополь з артилерії: троє цивільних отримали поранення
08:11
Оновлено
ЗСУ
Росія втратила за добу в Україні 640 військових, 7 танків й 8 засобів ППО, - Генштаб
08:03
Огляд
Безлад як успіх, (не) чорна смерть і російська мова-меч – 5 книг про те, чому деякі процвітають всупереч всьому
08:02
OPINION
Юрій Богданов
На те, що буде з Росією, неможливо впливати ззовні
07:56
Путін
ISW: Путін маніпулює "зерновою угодою", щоб змусити Захід піти на поступки та підірвати підтримку України
07:35
Батагайський кратер
Найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти почав танути через глобальне потепління
07:08
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії Клеверлі відклав візит до Китаю, - Bloomberg
06:33
балістична ракета KHAN
КНДР запустила крилаті ракети у Жовте море
06:15
Ігор Гіркін Стрєлков
Арешт Гіркіна став проявом зміни балансу сил у Кремлі, - ISW
05:59
Фінляндія НАТО
Іспит з мови та тест про країну: Фінляндія посилить вимоги для здобуття громадянства
05:35
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
Повний абсурд: Литва відреагувала на звинувачення Путіна про плани "окупувати Україну"
05:07
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
В Україні сьогодні пишеться нова історія Європи, - Урсула фон дер Ляєн
04:39
Михайло Подоляк
Путін перетворює Росгвардію у власну армію на випадок нового заколоту, - Подоляк
04:11
2 тонни кокаїну біля берегів Сицилії
Рекордна партія: біля Сицилії поліція виявила 5,3 тонни кокаїну
03:43
Вільям Бернс
Байден запросив директора ЦРУ Бернса стати членом його кабінету
03:15
Кислиця
Кислиця попросив ООН відреагувати на зізнання ЧХ Білорусі у депортації дітей з України
02:47
путін пригожин
Блінкен порадив Пригожину турбуватися про свою безпеку
02:19
Костянтин Довбищенко
Український супертяж Довбищенко переміг британця Харріса
01:51
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина надасть допомогу Польщу в разі нападу вагнерівців, – Пісторіус
01:23
ЛУКОЙЛ
Болгарія скасувала концесію нафтового порту російському Лукойлу
00:55
Ентоні Блінкен
США сподіваються, що Туреччина "відіграє провідну роль" у поверненні РФ до "зернової угоди"
00:52
Джейк Салліван
Питання тижнів: Білий дім про початок навчання українських пілотів на F-16
00:27
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Zelenskyy Avenue: У Великій Британії відкрили вулицю на честь президента України
00:15
Оновлено
путін
Путін назвав польські землі подарунком Сталіна. Посла РФ викликають до МЗС Польщі
2023, п'ятниця
21 липня
23:51
Андрій П'ятов
П'ятов оголосив, що зіграє прощальний матч за "Шахтар" у Лондоні
23:28
Збірна України з артистичного плавання на ЧС-2023
Україна здобула другу медаль ЧС з водних видів спорту
23:26
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Проєкт відбудови Каховської ГЕС має бути готовий до деокупації, там треба врахувати захист від ракет, - гендир Укргідроенерго
23:05
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше в історії очолить жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV