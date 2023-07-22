Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Кіровоградщина: сьогодні вночі рашисти атакували область дронами. Їх було знищено силами ППО. Обійшлося без загиблих і травмованих та руйнувань цивільних будівель

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів області, зокрема, по Чернігівському району випустив 4 крилаті ракети. Внаслідок удару зруйновано будинок культури, пошкоджено вікна в багатоповерхівках, адмінбудівлі. Дві людини загинуло.

Новгород-Сіверський район - обстріли із гранатометів та мінометів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали 7 громад. Попередньо - без наслідків. Вночі та вранці ворог обстріляв 4 населених пункти у 4 територіальних громадах: Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській. Минулося без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Дніпропетровщина: минулої доби ворог спрямував на область 4 безпілотники. Два було збито, уламки одного з них спричинили пожежу та пошкодили лінію електропередач. Ще два поцілили по Червоногригорівській громаді, внаслідок чого виникло займання, вогонь рятувальники приборкали.



Також ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Постраждали троє людей. Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. Вночі агресор обстріляв промислове підприємство. Без жертв.

Запорізька область: за останню добу російські війська завдали 85 обстрілів по 22 населених пунктах Василівського, Пологівського та Запорізького районів. Наразі зафіксовано руйнування 30 житлових об'єктів. Обійшлося без постраждалих.

Ворог здійснив 8 обстрілів з РСЗВ по Новомихайлівському, Новодарівці та Левадному, а також атакував з БПЛА Степове.

Харківщина: на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка. Вчора в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі на площі 21 га. Також ворог завдав удару ракетою С-300 по селу Благодатівка Куп'янського району, влучив в землю за межами села. Минулося без руйнувань та постраждалих.



У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік. У районі села Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Виникла пожежа, постраждалих немає.

Луганщина: вчора ворог намагався просунутися практично вздовж усієї лінії фронту, атакуючи в районах Надії, Макіївки, Невського, Діброви та на території Серебрянського лісництва. Ці спроби були зупинені нашими військовими. Під артилерійський вогонь з боку росіян потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 151 обстріл.

Донеччина: росіяни минулої доби завдали 18 ударів по десяти населеним пунктам області, у результаті чого пошкоджено 35 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, газопровід, залізничну колію, адмінбудівлю, 5 га пшениці. По області за добу: 6 загиблих, серед них двоє дітей, та 5 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по узбережжю та місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина: вчора під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу. Є пошкодження. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 63 обстріли, з них 3 по Херсону. Ворог влучив в райони 23 населених пунктів області, спортивний заклад в Бериславському районі, адміністративну будівлю об’єкта життєзабезпечення Херсона. Через російську агресію одна людина дістала поранення.