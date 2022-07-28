Росіяни залишали танки та тікали, бо не мали достатньої технічної підготовки, - підполковник у відставці Саламаха

Про це він розповів в етері Еспресо.



Микола Саламаха прокоментував статистику, яка стнаовить 52%, щодо покинутих російських танків Т-73 Б3 на полі бою.



"Практично, у жодній машині, яка до нас потрапляла у якості трофея, ми не находили жодного технічного опису, інструкції з експлуатації, пам'ятки чи посібника для екіпажу. А машина настільки складна, що утримати все у голові, не поновлюючи постійно знання, практично неможливо. Відповідно, екіпажі досить часто використовували тільки один приціл, а коли з'являлися перші труднощі та можливість покинути машину, то її й залишали", - пояснив підполковник у відставці.



Саламаха зауважив, що дуже багато залежить від рівня підготовки екіпажів. Як тільки в екіпажі виникала невпевненість, то вони залишали машину, не дивлячись на те, що досить часто ці машини були у справному стані.

Раніше BBC опублікувало висновки експертів про те, що що розтрощені російські танки стали визначальним образом війни в Україні

27 липня Полтавська облрада повідомила, що у місцевих жителів Полтавщини вилучили 11 танків і дві бронемашини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb