Росіяни залишали танки та тікали, бо не мали достатньої технічної підготовки, - підполковник у відставці Саламаха
Микола Саламаха, підполковник у відставці, знавець бронетанкової техніки, зазначив, що як тільки в екіпажі виникала невпевненість у машині, то вони залишали її, не дивлячись на те, що досить часто ці танки були у справному стані
Про це він розповів в етері Еспресо.
Микола Саламаха прокоментував статистику, яка стнаовить 52%, щодо покинутих російських танків Т-73 Б3 на полі бою.
"Практично, у жодній машині, яка до нас потрапляла у якості трофея, ми не находили жодного технічного опису, інструкції з експлуатації, пам'ятки чи посібника для екіпажу. А машина настільки складна, що утримати все у голові, не поновлюючи постійно знання, практично неможливо. Відповідно, екіпажі досить часто використовували тільки один приціл, а коли з'являлися перші труднощі та можливість покинути машину, то її й залишали", - пояснив підполковник у відставці.
Саламаха зауважив, що дуже багато залежить від рівня підготовки екіпажів. Як тільки в екіпажі виникала невпевненість, то вони залишали машину, не дивлячись на те, що досить часто ці машини були у справному стані.
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