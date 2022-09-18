Про це розповів журналіст Еспресо Артем Лагутенко у "Великому ефірі".

"Ситуація на деокупованих територіях Харківщини - це холодний душ після надзвичайно успішної операції з контрнаступу ЗСУ. Зараз Україна зіштовхнулася з тим, що майже у півтисячі визволених населених пунктах є гуманітарна катастрофа - ні світла, ні води, ні зв'язку, ні продуктів харчування, ні медикаментів", - сказав він.

За його словами, для вирішення цієї проблеми потрібна колосальна кількість ресурсів, людей і часу.

"Лунають офіційні заяви, що до опалювального сезону не вдасться відновити ці комунікації в повному обсязі і це лише одна з проблем на деокупованих територіях. Інша проблема - окупанти замінували фактично всю територію Харківщини, на якій вони перебували. Міни зараз знаходять на вулицях, у житлових будинках, в автівках, лісах, де перебували окупанти. Це не тільки не здетоновані снаряди, але й протипіхотні міни. Перебувати на цих територіях надзвичайно небезпечно. Майже всі об'єкти інфраструктури та нерухомості пошкоджені або цілком знищені. Наша знімальна група побувала в Ізюмі і за день ми не побачили там майже жодної цілої будівлі", - підсумував Лагутенко.