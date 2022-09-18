Росіяни замінували майже всю територію Харківщини, де перебували, - журналіст
У понад 500 визволених населених пунктах у Харківській області зараз гуманітарна катастрофа - немає ні світла, ні води, ні зв'язку, ні харчів, ні медикаментів
Про це розповів журналіст Еспресо Артем Лагутенко у "Великому ефірі".
"Ситуація на деокупованих територіях Харківщини - це холодний душ після надзвичайно успішної операції з контрнаступу ЗСУ. Зараз Україна зіштовхнулася з тим, що майже у півтисячі визволених населених пунктах є гуманітарна катастрофа - ні світла, ні води, ні зв'язку, ні продуктів харчування, ні медикаментів", - сказав він.
За його словами, для вирішення цієї проблеми потрібна колосальна кількість ресурсів, людей і часу.
"Лунають офіційні заяви, що до опалювального сезону не вдасться відновити ці комунікації в повному обсязі і це лише одна з проблем на деокупованих територіях. Інша проблема - окупанти замінували фактично всю територію Харківщини, на якій вони перебували. Міни зараз знаходять на вулицях, у житлових будинках, в автівках, лісах, де перебували окупанти. Це не тільки не здетоновані снаряди, але й протипіхотні міни. Перебувати на цих територіях надзвичайно небезпечно. Майже всі об'єкти інфраструктури та нерухомості пошкоджені або цілком знищені. Наша знімальна група побувала в Ізюмі і за день ми не побачили там майже жодної цілої будівлі", - підсумував Лагутенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе