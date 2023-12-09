Росіяни запустили "шахеди": БПЛА фіксують на півдні України. Ситуація ввечері 9 грудня
Ввечері суботи, 9 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПС попередили українців близько 20:30.
"Ударні БПЛА типу Shahed в Бериславському районі Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
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