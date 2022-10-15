Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка

Про це повідомила Пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що окупанти розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні 2022 року.

"Наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення. Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області", - повідомила пресслужба.

13 жовтня стало відомо, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з Херсонщини до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.

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