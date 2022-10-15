English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка

Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка

15 жовтня, 2022 субота
16:18
Культура Головний диригент Херсонського театру Юрій Керпатенко

У Херсоні окупанти розстріляли диригента обласної філармонії - розпочато розслідування

Про це повідомила Пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що окупанти розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні 2022 року.

"Наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення. Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області", - повідомила пресслужба.

  • 13 жовтня стало відомо, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з Херсонщини до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Дюмін та Шойгу
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
13 жовтня, 2022 четвер
Журналіста Михайла Ткача, який проводив розслідування про вуличні перегони, на пішохідному переході збив автомобіль
Віталій Портников
Автор Портников Віталій
14 жовтня, 2022 п'ятниця
Від російської армії залишиться мокре місце
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 жовтня
16:49
акція, Польща
У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
16:33
OPINION
Андрій Кокотюха
Жоден окупаційний режим не полегшує життя. Російський – найважчий
16:27
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
16:23
росія прапор занепад
Чиновник з Санкт-Петербургу радить тим, хто ухиляється від мобілізації, "змінити стать"
16:00
Бєлгород
Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
15:57
Ілон Маск
Росія може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. І навпаки, - Маск
15:54
Христя Фріланд
"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
15:45
Мелітополь
У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
15:40
Ексклюзив
карта війні в Україні
Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко
15:32
Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико
15:29
Мальта Дегіорджо
На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки
15:18
Ексклюзив
Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
15:17
Оксана Забужко
Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
15:13
Оновлено
Металіст - Ворскла
УПЛ: "Металіст" переміг "Ворсклу", результати інших матчів 7-го туру
15:12
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту, - депутат Волинської облради Мирка
14:58
Китай
У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою
14:57
Грушівська середня школа
З понеділка деякі заклади освіти Одещини повертаються до дистанційної форми навчання, деякі - продовжують роботу очно
14:50
Лукашенко путін
"Ми сперечалися та сварилися": Лукашенко розповів, які у нього стосунки з Путіним
14:45
Києво-Могилянська академія
День Академії: 15 жовтня Національному університету "Києво-Могилянська академія" виповнилося 407 років
14:37
Оновлено
на фото: будинок
Уранці окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю, поранено п'ятьох людей
14:33
OPINION
Віталій Портников
Ердоган грає з Путіним у свою улюблену гру
14:30
білоруські військові лукашенко
"Нікого не вбивали і вбивати не збираємося": Лукашенко пояснив, у чому полягає участь Білорусі в "спецоперації" проти України
14:30
Київ ніч
Лас-Вегас буде після Перемоги. Бізнес Києва просять відмовитися від яскравої реклами увечері
14:30
на фото: виставка
У Києві проходить виставка "Полк "Азов" - янголи Маріуполя", присвячена загиблим захисникам Маріуполя
14:27
коктейль Молотова
У російській республіці Удмуртія підпалили військкомат
14:25
Повішений російський воєнний комісар Роман Малик
На російському Далекому Сході знайшли повішеним воєнного комісара
14:15
Ексклюзив
кримський міст
Путін використає історію з Кримським мостом для спроби переформатування ФСБ, - Фейгін
14:08
світло
Мешканців трьох областей України закликали 15 жовтня раціонально споживати електроенергію
13:59
Ексклюзив
Бен Ходжес
Повернення Маріуполя та "сильна втома" Кримського мосту можуть створити для росіян пастку у Херсоні та Криму, - генерал Ходжес
13:54
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер розповів, коли відбудеться супербій Усик - Ф'юрі
13:47
обстріл Запоріжжя
Обстрілювали з артилерії й танків: на Запоріжчині росіяни за добу знищили 68 цивільних об'єктів
13:36
Німеччина уряд
"Найвищий пріоритет": Німеччина планує посилити захист своєї критичної інфраструктури
13:29
РФ
Росію та Білорусь не допустять до Європейських ігор-2023 у Польщі
13:28
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Українська тенісистка Світоліна народила доньку
13:17
Зеленський
Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць: Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги у $725 млн
13:04
валідатор, квиток
Відтепер у наземному громадському транспорті Києва можна оплатити проїзд банківською карткою
12:52
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
Вайлдер виявився на 18 кг легшим за суперника перед поверненням на ринг
12:49
коровай для російських солдат
Міноборони Білорусі показало прибуття перших російських ешелонів з "регіонального угрупування"
12:33
обстріл
Окупанти за добу обстріляли Сумщину й Чернігівщину з мінометів і дронів
12:33
OPINION
Андрій Павлишин
Про що нам каже "народний ТОП"?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV