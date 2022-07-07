Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська, є жертви
7 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Відомо, що є жертви
Про це інформує міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби". - написав Гончаренко.
Мер міста просить жителів залишатися в укриттях.
Тривога в Краматорську розпочалася о 13:31.
- Надвечір 3 липня армія РФ обстріляла приватний сектор та спальний район Краматорська зі смерчів. Одна жінка травмувалась.
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