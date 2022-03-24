Росіяни завдали потужного авіаудару по Охтирці, загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС.



В результаті обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна жінка постраждала.



"Вночі 24 березня співробітники ДСНС неодноразово залучались до ліквідації наслідків авіаційних ударів, які ворог безжалісно наносив по Охтирському районі. В м. Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини", – йдеться в повідомленні.



Крім того, російські військові обстріляли інші населені пункти Охтирського району. Рятувальники звільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, проводилося гасіння пожеж.



В Офісі Генпрокурора розповіли, що в результаті обстрілів було зруйновано не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. За фактом порушення законів та звичаїв війни у місті Охтирка розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 23 березня, росіяни нанесли 44 по Харківській області. Обстрілювали із реактивних систем залпового вогню "Град" та"Ураган". По центру Харкова окупанти із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети "Калібр".

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