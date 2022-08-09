Росіяни завезли у Білорусь чергову партію ракет С-300

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Ил-76 військово-космічних сил РФ з реєстраційним номером RF-78813 прибув до Білорусі близько 17:00 і полетів з Гомеля в районі 18:30.

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"Попередньо цей борт привіз до Білорусі чергову партію ракет. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром "Зябровка", що знаходиться за 200 км від центру столиці", - йдеться в повідомленні.

"Попри це, — пишуть експерти, сьогодні зафіксоване перекидання ракет з боку Гомеля до Мозиря трасою М10. Ракети перевозили на тралі з розпізнавальним знаком "V".

9 серпня білоруська опозиція створила об'єднаний перехідний уряд.

9 серпня у Мінську відбулося засідання Кабміну, на якому обговорювали діяльність економіки в умовах санкцій.

Того ж дня США ввели санкції проти сотні топчиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці

Наприкінці червня лідерка білоруської опозиції закликала президента України враховувати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.