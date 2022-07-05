Росіяни зазіхають на частину Баренцевого моря. В Норвегії обурені

Про це повідомляє NRK.

Москва звинувачує Осло в перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген.

Представник норвезького МЗС ані Хаавардсдаттер нагадала, що угода не має зворотної сили, тому її може бути розірвано.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення меж діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - підсумувала дипломат.

Мова про спірну ділянку, яку розділили на дві рівні частини у 2010 році, площею 1,75 мільйона квадратних кілометрів.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

25 червня Лукашенко на зустрічі з Путіним сказав, що обмеження Литвою транзиту до Калінінграда є "схожим на оголошення війни".

29 червня Норвегія відмовилася пропускати російські вантажі на острів Шпіцберген, РФ відповіла погрозами.

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