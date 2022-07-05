Росіяни зазіхають на частину Баренцевого моря. В Норвегії обурені
Спікер держдуми Росії Володін звернувся до комітету у закордонних справах, щоб депутати переглянули угоду про кордон між Норвегією і РФ в Баренцовому морі
Про це повідомляє NRK.
Москва звинувачує Осло в перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген.
Представник норвезького МЗС ані Хаавардсдаттер нагадала, що угода не має зворотної сили, тому її може бути розірвано.
"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення меж діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - підсумувала дипломат.
Мова про спірну ділянку, яку розділили на дві рівні частини у 2010 році, площею 1,75 мільйона квадратних кілометрів.
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