Росіяни збиралися перетворити Харків на "блокадний Ленінград", - командир 92-ої бригади Федосенко
Командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів про плани росіян щодо захоплення Харкова на початку повномасштабного вторгнення
Про це він розповів у першій частині документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".
За словами командира, росіяни на початку вторгнення мали перевагу у техніці та особовому складу. Тому вони думали, що зможуть швидко взяти місто штурмом, але українські захисники не дали їм цього зробити.
"За технікою вони нас перевершували раз у 20. За особовим складом – раз у 10", - сказав Федосенко.
Він також наголосив, що росіяни вважали, що Харків чекає на "звільнення". Проте після перших боїв окупанти зрозуміли, що "місто буде битися".
"Вони зрозуміли, що Харків – велике місто і просто так його не взяти і воно підготовлене до штурму досить добре. Принаймні там люди налаштовані триматися до останнього подиху. Тому вони відмовилися брати Харків штурмом, і вони спробували блокувати його з усіх боків. Зробити щось на кшталт блокади Ленінграда під час Другої світової війни", - наголосив командир.
На початку вторгнення 90% української ППО на Харківщині було знищено
За словами начальника Сил оборони Харкова Сергія Мельника, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду майже знищено.
"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", - розказав він.
Натомість Мельник заявив, що окупанти знали точне розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР.
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