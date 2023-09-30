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Росіяни збиралися перетворити Харків на "блокадний Ленінград", - командир 92-ої бригади Федосенко

30 вересня, 2023 субота
14:33
Війна з Росією Харків, ілюстративне фото

Командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко розповів про плани росіян щодо захоплення Харкова на початку повномасштабного вторгнення

Про це він розповів у першій частині документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина". 

За словами командира, росіяни на початку вторгнення мали перевагу у техніці та особовому складу. Тому вони думали, що зможуть швидко взяти місто штурмом, але українські захисники не дали їм цього зробити.

"За технікою вони нас перевершували раз у 20. За особовим складом – раз у 10", - сказав Федосенко.

Він також наголосив, що росіяни вважали, що Харків чекає на "звільнення". Проте після перших боїв окупанти зрозуміли, що "місто буде битися".

"Вони зрозуміли, що Харків – велике місто і просто так його не взяти і воно підготовлене до штурму досить добре. Принаймні там люди налаштовані триматися до останнього подиху. Тому вони відмовилися брати Харків штурмом, і вони спробували блокувати його з усіх боків. Зробити щось на кшталт блокади Ленінграда під час Другої світової війни", - наголосив командир.

На початку вторгнення 90% української ППО на Харківщині було знищено 

За словами начальника Сил оборони Харкова Сергія Мельника,  після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду майже знищено.

"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", - розказав він.

Натомість Мельник заявив, що окупанти знали точне розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР. 

  • 23 вересня Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
  • 25 вересня у Куп'янському районі Харківської області наземна й повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили диверсантів, які перейшли кордон і намагались укріпитися
  • Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, зазначив, що з 26 вересня у Харкові відбувається антитерористична операція, тривають перевірки у місті, на блокпостах та трасах.
Україна
Харків
російська армія
ЗСУ
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